Twitter не участвует в проекте по отслеживанию "российской пропаганды"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Twitter не принимает участия в новом проекте частично финансируемого правительством США центра German Marshall Fund (GMF), в рамках которого планируется отслеживать контент 600 аккаунтов в Twitter на предмет якобы "российской пропаганды", заявил РИА Новости представитель социальной сети Иен Планкетт (Ian Plunkett).
"Twitter не был вовлечен в проект", — заявил Планкетт, отметив, что не может предоставить дополнительной информации.
В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.