Twitter не участвует в проекте по отслеживанию "российской пропаганды"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Twitter не принимает участия в новом проекте частично финансируемого правительством США центра German Marshall Fund (GMF), в рамках которого планируется отслеживать контент 600 аккаунтов в Twitter на предмет якобы "российской пропаганды", заявил РИА Новости представитель социальной сети Иен Планкетт (Ian Plunkett).

Ранее сообщалось, что неправительственный "Альянс по защите демократии", существующий при поддержке центра GMF, запустил в среду сайт, призванный отслеживать "российскую пропаганду", в частности, сообщения российских СМИ, среди которых телеканал RT и агентство Sputnik. На самом сайте сообщается, что система отслеживает контент "600 аккаунтов в Twitter, связанных с операциями по влиянию со стороны РФ". В частности, на портале появляются сообщения с аккаунтов RT, Sputnik и англоязычного верифицированного аккаунта российского МИД.

"Twitter не был вовлечен в проект", — заявил Планкетт, отметив, что не может предоставить дополнительной информации.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.