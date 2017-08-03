Украинские полицейские разбили в 2017 году почти 500 автомобилей

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Почти 500 полицейских автомобилей были разбиты в ДТП на Украине с начала 2017 года, сообщило в четверг украинское интернет-издание "Главком" со ссылкой на Национальную полицию страны.

В ответе ведомства на запрос издания сообщается, что за последние два года автопарк патрульной полиции пополнился на 1514 автомобилей.

"С начала этого года работники управлений патрульной полиции в областях Украины повредили 461 служебный автомобиль в результате дорожно-транспортных происшествий", — говорится в сообщении издания.

В частности, в Киеве полицейские разбили 150 автомобилей, в Харькове — 45, Одессе – 36, Львове — 34, Днепре – 33 и по три автомобиля в Ровно, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.