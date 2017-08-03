США хотят отстранить Северную Корею от участия в форуме АСЕАН

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. США хотят отстранить КНДР от участия в форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы усилить дипломатическую изоляцию Пхеньяна и давление на него из-за ракетной и ядерной программ, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.

И. о. помощника госсекретаря Сьюзан Торнтон сообщила, что действия Северной Кореи идут вразрез с целями регионального форума АСЕАН, которые направлены на предотвращение конфликтных ситуаций. В этом году саммит АСЕАН проходит на Филиппинах.

"Мы рассматриваем возможность проведения серьезных переговоров о том, что необходимо для отстранения члена организации, которая призвана пресекать конфликты и посвящена превентивной дипломатии", — сообщила она, отметив, что такие переговоры ведутся по отношению к КНДР.

Представители США обсудили подобную перспективу с чиновниками Филиппин, где в этом году проходит саммит АСЕАН. Однако филиппинские представители ответили американской стороне, что КНДР лучше не исключать из работы форума, где есть возможность убедить Пхеньян остановить провокационные действия, отмечает агентство.

В ежегодном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в начале августа принимают участие главы МИД почти трех десятков стран. Это одно из немногих международных мероприятий, на которые приезжает министр иностранных дел Северной Кореи.

В КНДР 29 июля заявили о втором успешном пуске ракеты "Хвасон-14". По данным агентства ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд, дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота — 3724,9 километра. В Сеуле и Вашингтоне полагают, что на этот раз была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. По данным российского Минобороны, ракета поднялась на 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.