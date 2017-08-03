СМИ: разведка Южной Кореи вмешивалась в выборы президента в 2012 году

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Внутреннее расследование национальной разведывательной службы Южной Кореи показало, что ведомство пыталось оказать влияние на исход президентских выборов, прошедших в стране в 2012 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на чиновника службы.

"Была подтверждена причастность национальной разведслужбы к инциденту с ответными сообщениями (в интернете)", — заявил агентству высокопоставленный член группы, ответственной за расследование.

По данным агентства, сотрудники подразделения по ведению психологической войны за несколько дней до выборов стали публиковать сообщения в социальных сетях и комментарии на новостных порталах, в которых критиковали кандидата в президенты от оппозиции Мун Чжэ Ина и выступали в поддержку его соперницы Пак Кын Хе, представлявшей правящую на тот момент партию.

Еще один источник в следственной группе заявил, что распоряжения о проведении этой операции отдал лично Вон Се Хун, занимавший на тот момент должность главы разведки.

Как отмечает агентство, после прихода к власти новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал бороться с порочной практикой вмешательства спецслужб во внутреннюю политику и заставить их сконцентрироваться на добыче и анализе информации, связанной с КНДР и внешней политикой. Первым шагом лидера стало формирование специальной группы для расследования неправомочных действий сотрудников ведомства в прошлом.

Мун Чжэ Ин стал президентом Южной Кореи по итогам досрочных выборов в мае, которые проводились в связи с тем, что президент Пак Кын Хе была отстранена от управления государством после импичмента из-за крупнейшего в истории страны коррупционного скандала. В 2012 году Мун Чжэ Ин также выступал кандидатом от оппозиции на президентских выборах, однако потерпел поражение, проиграв Пак Кын Хе коло 3,5% голосов избирателей.