СМИ: разведка Южной Кореи вмешивалась в выборы президента в 2012 году

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Внутреннее расследование национальной разведывательной службы Южной Кореи показало, что ведомство пыталось оказать влияние на исход президентских выборов, прошедших в стране в 2012 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на чиновника службы.
По данным агентства, сотрудники подразделения по ведению психологической войны за несколько дней до выборов стали публиковать сообщения в социальных сетях и комментарии на новостных порталах, в которых критиковали кандидата в президенты от оппозиции Мун Чжэ Ина и выступали в поддержку его соперницы Пак Кын Хе, представлявшей правящую на тот момент партию.
Еще один источник в следственной группе заявил, что распоряжения о проведении этой операции отдал лично Вон Се Хун, занимавший на тот момент должность главы разведки.
Мун Чжэ Ин стал президентом Южной Кореи по итогам досрочных выборов в мае, которые проводились в связи с тем, что президент Пак Кын Хе была отстранена от управления государством после импичмента из-за крупнейшего в истории страны коррупционного скандала. В 2012 году Мун Чжэ Ин также выступал кандидатом от оппозиции на президентских выборах, однако потерпел поражение, проиграв Пак Кын Хе коло 3,5% голосов избирателей.