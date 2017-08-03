Мадуро отверг обвинения в завышении явки на выборах

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг обвинения главы компании Smartmatic, который заявил о завышении явки на выборах в национальное учредительное собрание (НУС), и назвал его "глупцом", на которого оказывают давление американцы и британцы, сообщает портал Noticiero Digital.

Ранее глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, Антонио Мухика сказал на пресс-конференции в Лондоне, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены по меньшей мере на 1 миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. По официальным данным НИС, в выборах приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Эти данные также оспаривает оппозиция.

"Спустя три дня после выборов отреагировал международный враг… Под давлением по поводу того, что закроют его счета, заставили одного субъекта, у которого фирма в Лондоне и счета в США, сказать, что мы подсчитали 7 миллионов голосов… Глупец из Smartmatic, на которого давят гринго, говорит, что было 7,5 миллионов (проголосовавших — ред.)", — приводит портал слова Мадуро.

Ранее обвинение Smartmatic отвергла и глава национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена, заявив, что речь идет о мнении компании, которая лишь предоставляла технические сервисы, не определяющие результаты выборов.

Ранее также сообщалось, что около 20 сотрудников Smartmatic были заблаговременно эвакуированы из страны.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в НУС, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция и многие страны мира не признали выборы, указывая, что созыв НУС должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам.

Мадуро в среду перенес начало работы национального учредительного собрания с четверга на пятницу, чтобы оно было лучше спланировано. Он также сообщил, что местом работы учредительного собрания будет здание Национальной ассамблеи, где сейчас заседает оппозиционный Мадуро парламент. В четверг сторонники оппозиции намерены провести массовые акции.