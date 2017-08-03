Киргизские военные эвакуировали российскую альпинистку с пика Корона

БИШКЕК, 3 авг – РИА Новости. Экипаж вертолета сил воздушной обороны Киргизии эвакуировал российскую альпинистку, у которой развилась горная болезнь при покорении пика Корона, сообщила в среду пресс-служба Генштаба ВС республики.
"Силами воздушной обороны вооруженных сил Кыргызской Республики проведена очередная спасательная операция с вылетом в ущелье Ала-Арча на площадку "Рацек" (3,3 тысячи метров над уровнем моря). Экипаж вертолета осуществил эвакуацию гражданки Российской Федерации,1970 года рождения В. Тихомировой, совершавшей восхождение на пик Корона", — сообщила пресс-служба.
По данным Генштаба, операция по спасению россиянки заняла около часа. Альпинистка была госпитализирована с диагнозом "отек легких". "Подобные операции выполняются на вертолетах МИ-8 МТВ высококвалифицированными летчиками сил воздушной обороны (СВО) республики. Они обычно проходят в сложных погодных условиях, их проведение сопряжено с риском и требует от летчиков высокого уровня профессиональной подготовки и выучки. В среднем, экипажи СВО проводят от 20 до 30 спасательных операций ежегодно", — добавили в пресс-службе
Два дня назад военные летчики Киргизии спасли немецкого альпиниста, получившего травмы при покорении пика Ленина.