Киргизские военные эвакуировали российскую альпинистку с пика Корона

БИШКЕК, 3 авг – РИА Новости. Экипаж вертолета сил воздушной обороны Киргизии эвакуировал российскую альпинистку, у которой развилась горная болезнь при покорении пика Корона, сообщила в среду пресс-служба Генштаба ВС республики.

Пик Корона находится на высоте 4,86 тысячи метров над уровнем моря и является одной из самых живописных вершин Ала-Тоо. Пик находится на вершине ледника Ак-Сай в Ала-Арчинском ущелье. Название пик получил из-за необычной формы – шесть совершенно отвесных вершин, на которых не держится снег, напоминают величественную черную тиару на фоне блестящих ледников.

"Силами воздушной обороны вооруженных сил Кыргызской Республики проведена очередная спасательная операция с вылетом в ущелье Ала-Арча на площадку "Рацек" (3,3 тысячи метров над уровнем моря). Экипаж вертолета осуществил эвакуацию гражданки Российской Федерации,1970 года рождения В. Тихомировой, совершавшей восхождение на пик Корона", — сообщила пресс-служба.

По данным Генштаба, операция по спасению россиянки заняла около часа. Альпинистка была госпитализирована с диагнозом "отек легких". "Подобные операции выполняются на вертолетах МИ-8 МТВ высококвалифицированными летчиками сил воздушной обороны (СВО) республики. Они обычно проходят в сложных погодных условиях, их проведение сопряжено с риском и требует от летчиков высокого уровня профессиональной подготовки и выучки. В среднем, экипажи СВО проводят от 20 до 30 спасательных операций ежегодно", — добавили в пресс-службе

В течение последнего месяца при покорении труднодоступных вершин Киргизии погибли уже несколько спортсменов, в том числе известный турецкий альпинист Хакан Кошкун, умерший от остановки сердца при восхождении на пик Хан-Тенгри, красноярский альпинист Юрий Курмачев, имевший титул "снежного барса", который неофициально присваивается лучшим альпинистам мира за покорение четырех и более семитысячников. В среду стало известно о гибели еще одного спортсмена из Ирана, который умер от нехватки кислорода при восхождении на пик Ленина на высоте 6,6 метра над уровнем моря.

Два дня назад военные летчики Киргизии спасли немецкого альпиниста, получившего травмы при покорении пика Ленина.