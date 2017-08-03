Бельгийского монарха могут лишить двух третей парка резиденции в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 3 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Площадь парка, окружающего резиденцию короля бельгийцев Филиппа в брюссельской коммуне Лакен, может быть урезана с 186 гектаров до 60 гектаров.

Как сообщила телерадиокомпания RTBF , депутаты от партии "Новый фламандский альянс" (N-VA), входящей в правящую в Бельгии правительственную коалицию, подготовили законопроект, предусматривающий передачу части площади королевского парка в общественное пользование в соответствии с требованием ряда гражданских организаций.

Дотация бельгийской королевской семье на 2017 год предусмотрена в сумме около 36 миллионов евро, из которых на финансирование короля бельгийцев Филиппа выделяется 11 миллионов 786 тысяч евро — на 193 тысячи евро больше, чем в 2016 году. На содержание короля-отца Альберта Второго выделено 924 тысячи евро, что на 16 тысяч превышает бюджет прошлого года.

Парламент Бельгии принял в октябре 2013 года в условиях дефицита госбюджета закон о реформировании системы финансирования бельгийской монаршей семьи. Закон предусматривает сокращение и обложение налогами дотаций всех ее членов.