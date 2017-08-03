МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Придание санкциям США силы закона не повлияло на работу американского бизнеса в России, сообщил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко.

"Пока что придание санкциям силы закона особо никак на нашу работу и работу бизнеса не повлияло. Все те санкции, которые были узаконены, уже существовали, и на сегодняшний день значительно ничего не изменилось", — сказал он.

"Вопрос в другом: как это будет развиваться в будущем, учитывая, что в США санкции теперь имеют силу закона, а в Европе – нет, и как можно будет координировать в такой ситуации. В США законы менять непросто, а в Европе для изменения чего-либо в отношении санкций фактически потребуется лишь административное действие", — добавил Родзянко.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, вводящий новый пакет антироссийских санкций. Закон ограничивает полномочия президента по отмене санкций и предоставляет конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также закон кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.

Позднее Трамп заявил, что подписанный им закон о санкциях против России, Ирана и КНДР содержит неконституционные нормы, но администрация будет его исполнять — впрочем, исходя из собственных представлений о полномочиях президента. В частности, Трамп недоволен тем, что конгресс намерен заранее изучать любые решения президента по изменению или отмене санкций. Другое положение накладывает обязательства на исполнительную власть, которые "противоречат исключительному конституционному праву президента определять время, масштаб и задачи международных переговоров". Эти положения закона, по словам президента США, противоречат ряду решений Верховного суда.

"Насколько я понимаю, он больше комментировал, что ему будет сложнее договариваться с союзниками. Все это говорит о том, что этот закон был принят не по желанию президента… Пока это только его заявления. Вопрос в том, будет ли Трамп предпринимать какие-либо юридические шаги в связи с этим законом", — прокомментировал Родзянко.