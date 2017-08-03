МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Придание санкциям США силы закона не повлияло на работу американского бизнеса в России, сообщил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко.
"Вопрос в другом: как это будет развиваться в будущем, учитывая, что в США санкции теперь имеют силу закона, а в Европе – нет, и как можно будет координировать в такой ситуации. В США законы менять непросто, а в Европе для изменения чего-либо в отношении санкций фактически потребуется лишь административное действие", — добавил Родзянко.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, вводящий новый пакет антироссийских санкций. Закон ограничивает полномочия президента по отмене санкций и предоставляет конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также закон кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.
"Насколько я понимаю, он больше комментировал, что ему будет сложнее договариваться с союзниками. Все это говорит о том, что этот закон был принят не по желанию президента… Пока это только его заявления. Вопрос в том, будет ли Трамп предпринимать какие-либо юридические шаги в связи с этим законом", — прокомментировал Родзянко.