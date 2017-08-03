Япония надеется на прогресс в обсуждении мирного договора с Россией

ТОКИО, 3 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ настроен на продолжение переговоров с Россией для заключения мирного договора, о чем он заявил в четверг на пресс-конференции по случаю перестановок в правительстве страны.

"Я настроен достичь прогресса в решении проблемы заключения мирного договора, добиваясь организации свободных поездок бывших жителей (Южных Курил – ред.) и совместной хозяйственной деятельности", — сказал Абэ.

Он также подтвердил, что собирается посетить в сентябре Владивосток и провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Япония надеется на решение территориальной проблемы с Россией, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, развивая экономические отношения двух стран. В частности, прорабатывается идея совместного освоения Россией и Японией четырех островов так, чтобы при этом не нарушался суверенитет ни одной из сторон.

Возвращение островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.