Захарченко обвинил США в неоднократных поставках вооружения на Украину

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко утверждает, что США уже неоднократно поставляли вооружение на Украину.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

"Попытки поставки вооружения США Украине были неоднократно предприняты. Мы показывали оружие, которое было захвачено в аэропорту американского производства", — заявил Захарченко в четверг журналистам.

Против поставок оружия на Украину высказываются большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных поставках на Украину из США американских противотанковых ракет, все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности.