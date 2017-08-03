Песков: США должны повлиять на Киев для соблюдения Минских соглашений

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. США могут и должны использовать свое влияние на Киев, чтобы побудить украинские власти исполнять Минские соглашения, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что еще при предыдущей администрации США "было принято решение установить канал обмена информацией с Соединенными Штатами, дабы обмениваться информацией "из первых рук" по проблеме украинского урегулирования".

"Этот канал продолжит свою работу. Вы знаете, что США не являются участником нормандского формата, но, безусловно, с нашей точки зрения, (США) могут и должны использовать свое влияние с тем, чтобы побудить Украину все-таки пойти на выполнение политической части минских договоренностей", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какой "месседж" хочет передать Кремль спецпредставителю госдепартамента США по Украине Курту Волкеру, который, как ожидается, в ближайшее время должен приехать в Россию, и что он должен сделать для урегулированию конфликта.