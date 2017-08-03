Суд в Киеве допросит по делу Януковича экс-посла Украины при ООН

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева назначил на 15 августа допрос экс-посола Украины при ООН Юрия Сергеева в качестве свидетеля по делу украинского экс-президента Виктора Януковича по обвинению в госизмене.

Таким образом, суд удовлетвори соответствующее ходатайство государственного обвинения.

"Этот свидетель, действительно, важен как для стороны защиты, так и для стороны обвинения. Также прокурор обосновал, что свидетель будет находиться временно на территории Украины (в этот период — ред.), поэтому ходатайство прокурора суд считает обоснованным и таким, что подлежит удовлетворению. Суд определяет дополнительную дату 15 августа для рассмотрения этого дела (допроса свидетеля Сергеева — ред.)", — сказал на заседании в четверг председательствующий в коллегии судей по делу судья Владислава Девятко.

Представители прокуратуры попросили в своем ходатайстве назначить допрос Сергеева на 15 августа, так как он проживает в США, где преподает в институте, и в этот короткий период будет находится в Киеве. По словам гособвинителей, Сергеев является важным прямым свидетелем по делу, так как присутствовал на заседаниях ООН в 2014 году, когда по версии следствия, в международной организации российская сторона продемонстрировала письмо Януковича, в котором он якобы просил военной помощи у РФ для наведения порядка на Украине.

Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, по делу о госизмене Януковича обвиняют в том, что тот, "находясь на территории РФ в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента РФ и пригласил его "ввести на Украину оккупационные войска". Ранее экс-президент Украины опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что не направлял письма властям РФ с такими призывами. Власти России также заявили, что им не поступало письмо подобного содержания.