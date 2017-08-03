При пожаре в баре в Германии пострадали шесть человек

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Шесть человек пострадали при пожаре в баре в немецкой федеральной земле Гессен, состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое, говорится в пресс-релизе местной полиции.
Feuer in einer #Shisha-Bar in #Gießen ausgebrochen:Sechs Menschen wurden verletzt,einer von ihnen schwer.Mehr dazu: https://t.co/BEDp2pZWE9 pic.twitter.com/gCtb9uSc6J— hessenschau (@hessenschau) 3 августа 2017 г.
Пожар произошел в ночь со среды на четверг в баре, который располагался на первом этаже жилого и офисного здания в городе Гисен. Очевидцы сообщили полиции, что они также слышали шум, напоминающий звуки взрыва.
Ausführliche Infos und Bilderstrecke zur #Explosion in #Shisha-#Bar in #Gießen: https://t.co/GU8FOWK7Jj pic.twitter.com/MbFaWHE7et— Gießener Allgemeine (@Allgemeine) 3 августа 2017 г.
Общая сумма ущерба составляет по меньшей мере 100 тысяч евро. Из-за огня серьезно пострадал и соседний жилой дом. Полиции пришлось полностью перекрыть соседние улицы.
Ausführliche Infos und Bilderstrecke zur #Explosion in #Shisha-#Bar in #Gießen: https://t.co/GU8FOWK7Jj pic.twitter.com/MbFaWHE7et— Gießener Allgemeine (@Allgemeine) 3 августа 2017 г.
Правоохранители ведут расследование инцидента.