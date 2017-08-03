При пожаре в баре в Германии пострадали шесть человек

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Шесть человек пострадали при пожаре в баре в немецкой федеральной земле Гессен, состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое, говорится в пресс-релизе местной полиции.

​Пожар произошел в ночь со среды на четверг в баре, который располагался на первом этаже жилого и офисного здания в городе Гисен. Очевидцы сообщили полиции, что они также слышали шум, напоминающий звуки взрыва.

Общая сумма ущерба составляет по меньшей мере 100 тысяч евро. Из-за огня серьезно пострадал и соседний жилой дом. Полиции пришлось полностью перекрыть соседние улицы.

​Правоохранители ведут расследование инцидента.