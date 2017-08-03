Глава Евросовета Туск прибыл на допрос в прокуратуру в Варшаве

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск прибыл в прокуратуру в Варшаве на допрос по делу о нарушениях при вскрытии жертв смоленской катастрофы, передает агентство PAP.

Туск будет допрошен в качестве свидетеля.

У здания Национальной прокуратуры экс-премьера встретила группа его сторонников, которые скандировали имя Туска, а также принесли транспарант с надписью "Приветствуем президента Европы". Среди собравшихся у прокуратуры сторонников главы Евросовета — представители крупнейшей в стране оппозиционной партии "Гражданская платформа", сооснователем которой являлся Туск.

Главу Евросовета 19 апреля уже допрашивали в прокуратуре, тогда допрос около восьми часов. Дело касалось сотрудничества военной контрразведки Польши с ФСБ. В апреле прокуратура вновь вызвала Туска явиться на допрос 5 июля в качестве свидетеля по делу о нарушениях при идентификации останков жертв смоленской катастрофы, однако он не явился, сославшись на занятость.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.