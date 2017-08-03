Суд в Киеве перенес на 10 августа слушание по делу Януковича о госизмене

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева перенес на 10 августа рассмотрение дела экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в госизмене, предоставив новому защитнику, назначенному по линии бесплатной государственной помощи, дополнительное время на ознакомление с материалами, передает корреспондент РИА Новости.

"По делу объявляется перерыв до 10 августа 10.00 (совпадает с мск), то есть суд предоставляет вам неделю для дополнительного изучения материалов", — сказал на заседании в четверг председательствующий по делу судья Владислава Девятко, обращаясь к адвокату.

Государственный защитник Януковича Виталий Мешечек требовал предоставить ему дополнительно месяц на ознакомление с материалами дела. По его словам, он ознакомился лишь с 23 из 51 томов уголовного дела.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.