Повторить успех Кейджа: Пласидо Доминго опубликовал фото в казахском чапане

АСТАНА, 2 авг — РИА Новости. Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго сфотографировался в казахском национальном одеянии – чапане.Фото было опубликовано в его официальном аккаунте в Instagram.

Публикация от Plácido Domingo (@placido_domingo) Авг 2 2017 в 3:18 PDT

"Сохраняя местные традиции… Замечательная страна — Казахстан!", — подписал под фотографией маэстро.

В конце июля певец с семьей приехал в Астану, где в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2017 проводился престижный конкурс вокалистов "Опералия Пласидо Доминго". Выдающийся тенор посетил выставочный павильон Казахстана "Нур Алем", осмотрел экспозицию и оставил памятную запись в книге гостей, сообщает Sputnik Казахстан.

Ранее в интернет-мем превратилось фото американского актера Николаса Кейджа в казахском чапане. После этого в министерстве информации и коммуникаций Казахстана пообещали дарить чапаны каждому гостю. Чапан – кафтан, сшитый на вате или верблюжей шерсти, с ситцевой подкладкой – является частью национального костюма в ряде стран Центральной Азии.

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