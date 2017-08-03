Россиянин, осужденный в Литве по обвинению в шпионаже, обжаловал приговор

ВИЛЬНЮС, 3 авг — РИА Новости. Гражданин РФ Николай Филипченко, приговоренный окружным судом Вильнюса к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, подал жалобу в апелляционный суд Литвы, сообщила РИА Новости его адвокат Галина Кардановская.

Окружной суд Вильнюса 7 июля приговорил Филипченко к десяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

"По словам Филипченко, он подал жалобу в апелляционный суд Литвы. Филипченко полностью отрицает свою вину", — сказала Кардановская.

В окружном суде подтвердили получение жалобы, которая будет передана апелляционному суду на рассмотрение.

Филипченко был задержан в транзитном поезде во время поездки через республику из Калининградской области в Белоруссию. По версии прокуратуры, он действовал в составе организованной группы, которая провела несколько встреч с жителями Литвы, якобы пытаясь завербовать их для шпионажа.

Прокуратура утверждает, что особое внимание уделялось возможности получить любую информацию о президенте Литвы Дале Грибаускайте. По версии прокуратуры, подозреваемые пытались завязать отношения с представителями системы безопасности президента, которые могли внедрить в жилые помещения президентского дворца прослушивающие устройства.