В Абхазии завершили поиски пропавших после взрывов на складе боеприпасов

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (17)

Ситуация на месте взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

Ситуация на месте взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Поиски всех людей, числившихся пропавшими без вести в зоне, где взрывались боеприпасы в Абхазии, завершены, сообщил РИА Новости глава МВД республики Аслан Кобахия.

Боеприпасы взорвались на складах минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района примерно в 16.30 мск 2 августа. Два человека погибли, это туристки из Санкт-Петербурга, более 60 человек пострадали при взрыве, они были доставлены в лечебные учреждения Гудауты и Сухума.

"На данном этапе поиски завершены, больше у нас пропавших без вести нет. Так что активные поиски завершены, идет изучение местности", — сказал Кобахия.

В то же время, по его словам, пока специалисты не могут подойти к очагу возгорания.