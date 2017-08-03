В Абхазии завершили поиски пропавших после взрывов на складе боеприпасов
09:5203.08.2017
(обновлено: 10:35 03.08.2017)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Поиски всех людей, числившихся пропавшими без вести в зоне, где взрывались боеприпасы в Абхазии, завершены, сообщил РИА Новости глава МВД республики Аслан Кобахия.
Боеприпасы взорвались на складах минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района примерно в 16.30 мск 2 августа. Два человека погибли, это туристки из Санкт-Петербурга, более 60 человек пострадали при взрыве, они были доставлены в лечебные учреждения Гудауты и Сухума.
"На данном этапе поиски завершены, больше у нас пропавших без вести нет. Так что активные поиски завершены, идет изучение местности", — сказал Кобахия.
В то же время, по его словам, пока специалисты не могут подойти к очагу возгорания.
Взрыв на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское произошел примерно в 16:30 по местному времени.
Премьер-министр республики Беслан Барциц заявил, что делается все необходимое для обеспечения безопасности населения.
Жителей Приморского начали эвакуировать.
В посольстве России в Абхазии сообщили, что при взрыве пострадали 27 человек.
Среди пострадавших, по информации дипломатов, 19 россиян.
Раненных, по словам источника РИА Новости, доставляют в лечебные учреждения.
В Ростуризме заявили, что среди пострадавших нет туристов из России.