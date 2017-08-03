Юнкер выступил против прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что он не поддерживает призывы свернуть переговоры о вступлении Турции в Евросоюз.

Европарламент 6 июля принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу.

"Я не поддерживаю прекращение вступительных переговоров с Турцией, к чему призывает Европейский парламент", — цитирует в четверг Юнкера европейское издание газеты Politico.

При этом он высказал сожаление, что "Турция чуть ли не каждую минуту отдаляется от добровольно взятого на себя обязательства стать членом Европейского союза". "Это не Европейский союз присоединяется к Турции, а Турция к Европейскому союзу", — указал глава Еврокомиссии.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.