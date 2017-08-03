В Мексике нашли украденный контейнер с радиоактивными материалами

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Власти Мексики сообщили об обнаружении похищенного контейнера с радиоактивными материалами, говорится в сообщении национального координатора по делам гражданской обороны страны Луиса Фелипе Пуэнте.

"Контейнер с радиоактивным источником был обнаружен в штате Нуэво-Леон. Подтверждено, что похищенный радиоактивный источник находится в безопасности… Никакого риска для населения нет", — написал в Twitter Пуэнте.

Se confirma que la #FuenteRadiactiva robada ya se encuentra asegurada y no fue manipulada, por lo cual no hay riesgo para la población. pic.twitter.com/yFt0vYA5VY — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 3 августа 2017 г.

Ранее МВД Мексики сообщило, что похищение контейнера было совершено в штате Нуэво-Леон на севере страны. Тревога была объявлена сразу в пяти штатах: Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси, Сакатекас и Коауила.

Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике. Последние случаи их похищения были отмечены в феврале и апреле 2017 года. В 2016 году власти юго-восточного штата Табаско обнаружили контейнер с опасным радиоактивным иридием-192, который был похищен неизвестными из перевозившего его грузовика. В начале 2015 года был отмечен случай пропажи иридия-192 в штате Идальго. Летом 2014 года был похищен контейнер с 20 килограммами радиоактивных изотопов иридия, а в конце 2013 года — контейнер с кобальтом-60. Грузы в итоге были найдены, в одном случае похитители были госпитализированы из-за облучения.

Se desactiva #Alerta por fuente radiactiva robada. Gracias a la pob. por su colaboración y a @nuevoleon y al mpio. de Escobedo por su labor. pic.twitter.com/yttfPgd6zQ — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 3 августа 2017 г.

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