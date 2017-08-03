В Японии назначили нового министра иностранных дел

ТОКИО, 3 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе перестановок в кабинете министров назначил новым министром иностранных дел Таро Коно, который ранее исполнял обязанности главы министерства по административным реформам.

Соответствующее объявление было сделано генеральным секретарем японского правительства Ёсихидэ Сугой в ходе пресс-конференции в четверг. Трансляция ведется телеканалом NHK.

Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида, который считается одним из главных кандидатов на пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в будущем, назначен главой Совета по политике ЛДП. До перестановок в японском кабинете министров эту должность занимал Ицунори Онодера, который назначен новым министром обороны.

Абэ принял решение произвести перестановки в правительстве из-за падения рейтинга. Это было вызвано серией скандалов, в которых оказались замешаны как часть действующих министров, так и сам премьер. На прошлой неделе ушла в отставку министр обороны Томоми Инада. Она, как считается, участвовала в сокрытии от общественности важных материалов о перестрелке в Южном Судане во время пребывания там японских миротворцев.

Новый состав кабинета министров получит официальные полномочия после церемонии утверждения императором Японии Акихито.