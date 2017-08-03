Число погибших из-за обрушения школы в США увеличилось до двух человек

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Число погибших в результате обрушения здания школы в американском Миннеаполисе после взрыва газа увеличилось до двух человек, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что погиб один человек, еще один числился пропавшим без вести.

Кроме того, по словам начальника пожарной охраны города Джона Фрутела, число пострадавших составило девять человек.

Несмотря на каникулы, в учебном заведении находилось много школьников и учителей, которые занимались на летних курсах или посещали спортивные занятия.