В Чили одобрили частичную легализацию абортов

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Сенат Чили в среду проголосовал за законопроект, частично легализующий аборты.

По сообщению портала 24 Horas, после окончательного утверждения закона женщина сможет прервать беременность по следующим показателям: опасность для жизни матери, беременность вследствие насилия и нежизнеспособность плода с летальными признаками.

Этот закон стал одним из наиболее обсуждаемых и осуждаемых в католической южноамериканской стране, он был предложен правительством президента Мишель Бачелет. За проект проголосовали 22 сенатора, 13 были против.

Документ прошел уже все законодательные инстанции. Однако до подписания президентом ему предстоит преодолеть сопротивление противников, представивших иск в конституционный суд страны.