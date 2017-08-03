В Китае на границе с Россией построят нацпарк с тиграми и леопардами

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Создание национального парка в КНР на границе с Россией, который призван сохранить единственную в мире популяцию дальневосточного леопарда и юго-западную группировку амурского тигра, планируется завершить в 2020 году, сообщает нацпарк "Земля леопарда".

Ранее сообщалось, что власти КНР выделили 1,5 миллиона гектаров территории для создания нацпарка, на востоке он будет делить границу с российским нацпарком "Земля леопарда". Китайская сторона при создании данной территории планирует перенять опыт российских коллег из Приморья.

"И хотя завершить создание нового нацпарка в КНР планируют лишь в 2020 году, уже сейчас местные специалисты прилагают большие усилия для борьбы с браконьерством, ведут активную работу с населением и продолжают проводить мониторинг популяций редких кошек. А в июле 2017 года уже был утвержден общий план новой территории", — говорится в сообщении.

В офисах "Земли леопарда" и Амурского филиала WWF России во Владивостоке прошли совещания с участие китайской делегации по вопросам создания нового нацпарка. "Помимо восстановления экологической среды обитания редких животных нам предстоит стимулировать перепрофилирование образа жизни и производства местного населения. Кроме того, необходимо создание сети фотомониторинга и нового механизма системы управления нацпарком", — отметил руководитель ведущей группы по организации нацпарка Тан Сяопин.

Предпринятые за последние годы в КНР природоохранные меры позволили восстановить экосистему, и сегодня амурские тигры и дальневосточные леопарды, живущие в ДФО, свободного пересекают государственную границу.