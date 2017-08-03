Глава аппарата Белого дома заверил Сешнса, что его не будут увольнять

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Новый глава аппарата Белого дома Джон Келли позвонил генпрокурору США Джефу Сешнсу, чтобы заверить, что тот сохранит работу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что разочарован решением генпрокурора взять самоотвод по делу о "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году. После этого в американской прессе появилось множество утечек относительно возможного увольнения Сешнса.

По данным агентства, этот звонок был сделан, чтобы "сгладить отношения между президентом Дональдом Трапом и генпрокурором".

"Келли позвонил, чтобы подчеркнуть, что Белый дом оказывал поддержку работе Сешнса и хотел, чтобы он продолжал работу", — пишет АП со ссылкой на источники.