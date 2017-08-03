Избирательный совет Венесуэлы отверг обвинения в подтасовках на выборах

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Глава национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Тибисай Лусена в среду отвергла обвинения в подтасовке результатов выборов в национальное учредительное собрание (НУС).

По официальным данным НИС, в выборах приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривает оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для НИС, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на 1 миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Парламент уже потребовал от генеральной прокуратуры начать расследование по данным заявлениям.

"Речь идет о беспрецедентном мнении одной фирмы, задача которой – оказывать услугу, роль которой заключается только в предоставлении технических сервисов, которые не определяют результаты выборов", — приводит канал Globovision заявление Лусены.

По ее словам, выборная система в Венесуэле имеет такую структуру, которая оставляет в руках самих венесуэльцев возможность проверки результатов выборов.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в НУС, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция и многие страны мира не признали выборы, указывая, что созыв НУС должен быть осуществлен через референдум.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье.