При обрушении школы в США погиб один человек, семь пострадали

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Здание школы обрушилось в американском Миннеаполисе после взрыва газа, один человек погиб, семь пострадали, передает агентство Ассошиэйтед пресс.

Ранее сообщалось, что два человека числятся пропавшими без вести.

Начальник пожарной бригады Джон Фрутел заявил, что было найдено тело одного из пропавших без вести, о судьбе другого по-прежнему ничего не известно.

По данным местных властей, пострадавшие госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Несмотря на каникулы, в учебном заведении находилось много школьников и учителей, которые занимались на летних курсах или посещали спортивные занятия, отмечает агентство.