Четыре человека погибли при нападении на автобусы в Южном Судане

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Группа неизвестных вооруженных людей напала на колонну автобусов в Южном Судане, четыре человека погибли, десять получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Автобусы направлялись из столицы Южного Судана, Джубы, в город Нимуле близ границы с Угандой. "Подтверждена гибель четырех гражданских лиц, десять ранены. Пока мы не установили личности нападавших", — заявил представитель полиции.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.

Южный Судан, в 2011 году отделившийся от Судана, с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более 2 миллионов человек стали вынужденными переселенцами. В августе 2015 года сторонам удалось подписать мирное соглашение, но столкновения вспыхнули вновь менее чем через год.