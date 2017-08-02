В Италии арестовали нигерийского мигранта по обвинению в изнасиловании

РИМ, 2 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Нигерийский мигрант, запросивший в Италии политического убежища, был арестован в северном городе Ривальта-ди-Торино по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девушки, сообщили в среду местные СМИ.

По данным информационного ресурса Torino Oggi , ЧП произошло среди бела дня во вторник в центральной части города близ рынка, где 42-летний мужчина заметил 17-летнюю цыганку, отвел ее в укромное место и изнасиловал. Девушке удалось бежать от насильника, и она обратилась за помощью к хозяину одного из магазинов, который немедленно вызвал полицию.

Правоохранители задержали нигерийца, когда он на автобусе пытался уехать из города в Турин. На допросе он заявил, что половой акт был совершен по взаимной договоренности, тем не менее ему предъявили обвинения в изнасиловании, и до выяснения всех обстоятельств происшедшего мужчина был отправлен за решетку. Пострадавшая девушка после прохождения медицинского обследования отправлена в специализированное социальное учреждение, где ей оказывается психологическая помощь.

"Речь идет об одном из наиболее ужасных и унизительных преступлений против личности. Наша община находится на стороне несчастной жертвы и требует, чтобы законность восторжествовала быстро и со всей строгостью", — заявил в этой связи мэр города Никола де Руджиеро.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.