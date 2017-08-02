Парламент Венесуэлы требует расследовать возможные подлоги на выборах

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы в среду единогласно приняла заявление с требованием к генеральной прокуратуре страны расследовать возможные фальсификации на выборах в национальное учредительное собрание (НУС).

Ранее глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, Антонио Мухика сказал на пресс-конференции в Лондоне, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены по меньшей мере на 1 миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы.

"Заявление Smartmatic говорит, что данные по участию являются фальшивыми и не бьются с ее данными", — приводит портал Nacional заявление депутата Энрике Маркеса. По его мнению, речь может идти о самом серьезном мошенничестве в области выборов – манипуляции и ущемлении воли народа.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в НУС, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция и многие страны мира не признали выборы, указывая, что созыв НУС должен быть осуществлен через референдум.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье.

По официальным данным НИС, в выборах приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.

Агентство Рейтер получило доступ к данным национального избирательного совета на 17.30 минут местного времени воскресенья, когда до закрытия участков оставалось полчаса (полтора часа с учетом продления их работы). На тот момент проголосовало всего 3,7 миллиона избирателей, свидетельствуют эти данные.