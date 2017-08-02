В Турции назначили новых главкомов сухопутных войск, ВВС и ВМС

АНКАРА, 2 авг — РИА Новости. Высший военный совет Турции назначил новых главкомов сухопутных войск, ВВС и ВМС, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Заседание Высшего военного совета Турции под председательством премьер-министра Бинали Йылдырыма прошло в Анкаре во вторник. Его решение было утверждено президентом страны Тайипом Эрдоганом.
"Высший военный совет назначил главкомом сухопутных войск генерала Яшара Гюлера, главкомом ВВС генерала Хасана Кючюкакъюза и главкомом ВМС адмирала Аднана Озбала", — заявил Калын журналистам.