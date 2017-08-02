В Киеве допустили повторение донбасского сценария в Одесской области

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что дезинтеграция Донбасса повлечет за собой повторение того же сценария в других регионах, сообщает Украина.ру.

"Если мы сейчас махнем рукой на ту часть Украины, то самое большое месяцев через шесть мы будем иметь такой же нарыв в других регионах. Например, на Одесчине", — сказал он.

Как подчеркнул заместитель министра, все политические эксперты, с которыми он обсуждал ситуацию в Донбассе, считают, что Киеву нельзя разрывать связи с регионом.

Портал напоминает, что в 2015 году о возможном отделении Одессы от Украины предупреждал Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент должность губернатора региона. При этом в феврале 2014 года Саакашвили прогнозировал присоединение Крыма к России.

В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал "указ об экономической блокаде", согласно которому с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, выводились госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплата жителям региона пенсий Киев прекратил с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.