Национальное учредительное собрание Венесуэлы начнет работу 3 августа

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы, выборы в которое прошли в минувшее воскресенье, официально начнёт работу в четверг, 3 августа, заявил посол Венесуэлы в Москве Карлос Фариа Тортоса.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.

"С четверга мы все будет следить за работой собрания, которое будет учреждено официально и официально начнёт работу", — сказал посол на пресс-конференции в Москве.

По его словам, среди тем, которые будут обсуждаться членами Национального учредительного собрания, — вопросы мира и развития экономики.

"Нам необходимо отойти от экономики, которая зависит от нефти, и перейти к другой экономической модели. Также будут обсуждаться вопросы конституционные, потому что в новой конституции должны быть отражены новые формы демократии и закреплены все механизмы участия народа во власти", — добавил венесуэльский посол.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье. По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Николаса Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.