Национальное учредительное собрание Венесуэлы начнет работу 3 августа

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы, выборы в которое прошли в минувшее воскресенье, официально начнёт работу в четверг, 3 августа, заявил посол Венесуэлы в Москве Карлос Фариа Тортоса.
В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.
По его словам, среди тем, которые будут обсуждаться членами Национального учредительного собрания, — вопросы мира и развития экономики.
"Нам необходимо отойти от экономики, которая зависит от нефти, и перейти к другой экономической модели. Также будут обсуждаться вопросы конституционные, потому что в новой конституции должны быть отражены новые формы демократии и закреплены все механизмы участия народа во власти", — добавил венесуэльский посол.