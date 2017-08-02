Додон прокомментировал объявление Рогозина персоной нон грата

КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение правительства республики объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата вовлекло страну в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал.

Правительство Молдавии в среду на заседании объявило Рогозина персона нон грата. По словам главы МИД Молдавии Андрея Галбура, Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". Он привел в пример интервью, которое вице-премьер дал каналу "Россия 24", где якобы "позволил оскорбительные" слова в адрес граждан и властей Молдавии.

"Сегодня они вовлекли Молдавию в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, объявить российского вице-премьера персона нон грата – это "акт большой политической глупости". Как считает молдавский лидер, "это плохая услуга для Молдавии и всех молдаван". "Не знаю, делают ли власти это по собственной инициативе или, скорее всего, управляются как марионетки из-за океана", — добавил Додон.

Как подчеркнул молдавский лидер, "восстановление хороших отношений с Россией, на которых он настаивал как президент, стало шансом для десятков тысяч фермеров и трудовых мигрантов получить рабочие места в РФ и доходы с экспорта".

По его словам, парламентское большинство и правительство делают все возможное, чтобы сорвать экономические и социальные перспективы. "Они не ездят по стране и не знают, какова ситуация фермеров, что происходит с тысячами тонн фруктов и овощей, которые не нужны никому в Европе. Есть компромиссы и (ведутся – ред.) переговоры с Тирасполем", — отметил Додон.

Ранее Рогозин обвинил лидера правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка в срыве своего визита в Кишинев и Тирасполь. Рогозин заявил, что маршрут его перелета был полностью согласован с властями Молдавии, назвав ситуацию "дикой и провокационной".