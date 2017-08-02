Идея изменить Минские соглашения бесперспективна, считает эксперт

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает бесперспективной идею переформатирования минских соглашений по Донбассу, по его мнению, новая "дорожная карта" по урегулированию будет лишь имитацией мирного решения конфликта на востоке Украины.

Ранее сопредседатель парламентской фракции украинского "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что для решения конфликта в Донбассе необходимо переформатировать минские соглашения и создать новую "дорожную карту" в рамках последних телефонных переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина).

"Нарисовать новую "дорожную карту" на "дорожной карте "- это имитация какой-то миротворческой деятельности. Все могут на этом вопросе пиариться, но думаю, что в ближайшее время каких-то серьезных подвижек в этом направлении вряд ли стоит ожидать. Тем более вторые минские соглашения являются резолюцией Совета безопасности ООН, выйти за рамки которой крайне сложно. Так как в России и Украине выборы в 2019 году, думаю раньше этого времени, каких-либо серьезных перспектив для мирного урегулирования на востоке нет", — сказал Бортник.

В конце июля президенты РФ, Франции, Украины и канцлер Германии после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа. По данным пресс-службы Кремля, стороны обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев в реализации минских соглашений.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.