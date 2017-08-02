В Малайзии конфисковали партию костей редких животных на миллион долларов

БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Сотрудники Королевского таможенного департамента Малайзии конфисковали в международном аэропорту столицы страны Куала-Лумпура две партии слоновых бивней и шкур панголина общей стоимостью в один миллион долларов, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation.

Обе партии были обнаружены на складах несопровождаемого груза, прибывшего в Малайзию. Слоновая кость и шкуры панголина были в коробках, прибывших из Нигерии и Конго под видом продуктов питания, говорится в сообщении. В коробке, пришедшей из Нигерии, было найдено 23 слоновых бивня, в коробке из Конго — 300 килограммов чешуи панголина, сообщает издание.

Таможня и полиция пока не произвели арестов в связи с находкой. По факту контрабанды начато следствие, говорится в сообщении.

Спрос на слоновую кость и чешую панголина высок на черных рынках стран Юго-Восточной Азии и Китая. Слоновая кость — дорогой продукт и материал для производства предметов роскоши, чешуя панголина, иногда называемого "броненосным муравьедом", используется в народной медицине в качестве ингредиента для производства лекарств.