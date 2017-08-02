Guardian подтвердила, что получила письмо от Ярошенко

ЛОНДОН, 2 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Британское издание The Guardian подтвердило, что получило письмо от российского летчика Константина Ярошенко с приглашением посетить его в американской тюрьме. При этом газета придерживается своей позиции по делу осужденного россиянина, изложенной в ранее опубликованном материале. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель The Guardian.

Ранее в среду газета "Известия" сообщила, что Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме "Форт Дикс", предложил журналистам газеты The Guardian посетить место его заключения для проведения полноценного журналистского расследования. Поводом для этого стала публикация британской газеты в марте 2015 года, в которой ее автор Юджит Бхаттачарджи рассказывает о том, как американским агентам под прикрытием в Либерии удалось раскрыть крупную сеть наркоторговцев. Повествование строилось главным образом вокруг Константина Ярошенко, однако его история была дана в пересказе, а не от первого лица, как в случае с другими фигурантами статьи. Ярошенко и его семья предложили британским журналистам, которые по какой-то причине не связались ни с обвиняемым, ни с его адвокатами, лично пообщаться с заключенным и узнать его историю из первых уст.

"Мы можем подтвердить, что мы получили письмо и оно было рассмотрено соответствующим редактором", — сообщили РИА Новости в The Guardian.

По словам представителя издания, в публикации были изложены детали операции Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA) в Западной Африке, в которой был задействован Ярошенко и другие. "Упоминания господина Ярошенко были основаны на судебных отчетах и общедоступной информации. Мы удовлетворены тем, что изложили этот сложный вопрос сбалансированно, и придерживаемся нашей публикации", — заявили в издании.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния.