Эксперт назвал данные о явке на выборах в Венесуэле сфабрикованными

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Данные о явке на прошедших в воскресенье в Венесуэле выборах в Национальное учредительное собрание были преувеличены по меньшей мере на миллион голосов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководителя компании Smartmatic Антонио Мугико.

"Нам известно без тени сомнения, что данные о явке на недавних выборах в Национальное учредительное собрание были сфабрикованы. По нашим оценкам, разница между реальной явкой и объявленными властями данными составляет по меньшей мере миллион голосов", — цитирует агентство слова Мугико, сказанные во время пресс-конференции в Лондоне. Он возглавляет венесуэльскую компанию Smartmatic, занимающуюся системами электронного голосования.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье. По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Николаса Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.