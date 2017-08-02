Европейцы назвали терроризм и миграцию главными вызовами для ЕС

БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости, Мария Князева. Основным вызовом, стоящим перед Евросоюзом, сейчас является терроризм, на втором месте – миграция, и лишь затем состояние экономики, свидетельствует весенний опрос Евробарометр, проводимый по заказу Еврокомиссии.

Опрос проходил с 20 по 30 мая, в нем приняли участие более 33 тысяч человек из государств Евросоюза и стран-кандидатов в ЕС.

"Терроризм видится наиболее важным вопросом, стоящим перед Европейским союзом", — говорится в результатах весеннего Евробарометра.

Примерно 44% опрошенных сейчас полагают, что именно терроризм является основным вызовом для Евросоюза, что на 12 процентных пунктов выше, чем было в предыдущем опросе осеню 2016 года. В целом же тренд роста этого показателя появился еще в 2014 году, весной того года он составлял лишь 6%.

"Иммиграция, которая была основным поводом для беспокойства с весны 2015 года, сейчас является второй наиболее часто упоминаемой проблемой — 38%, минус 7 процентных пунктов" к показателю предыдущего, осеннего Евробарометра, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Такая проблема, как экономическая ситуация, получила 18% голосов респондентов и находится на третьем месте (минус 2 пункта с осени), состояние госфинансов – 17% и четвертое место (показатель не изменился), безработица – 15% и пятое место (минус 1 пункт), свидетельствует весенний Евробарометр.