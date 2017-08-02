Сын Гульнары Каримовой рассказал о бизнесе матери

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Часть бизнес-проектов старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, которую власти республики обвиняют в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, была скрыта от общественности и тогдашнего главы государства, так как он негативно относился к популярности дочери, заявил внук Каримова Ислам.

По его словам, деньги, "которые якобы приплюсовывают к ней … это все деньги от других каких-то ее бизнес-операций, но почти всё было официально, почти всё было открыто".

"Да, были и неофициальные дела, но связанные в основном с более публичной стороной дел. Потому что дедушка всегда говорил: "Ты никогда не должна меня затмить". У него был комплекс, что она может украсть у него любовь народа и так далее", — рассказал сын Гульнары в интервью Узбекской службе ВВС.

Как отметил Ислам, проблема в том, что Каримов-старший несколько раз, сидя дома, видел Гульнару по телевизору. "Он настолько злился, что нам приходилось скрывать от него какие-то более публичные проекты. Ее не должно было быть в публичном пространстве — в узбекских медиа, на узбекских каналах, на мероприятиях", — отметил Каримов-младший.

В связи с этим, по его словам, от Каримова старшего скрывали участие Гульнары в ряде проектов, "так как он бы сразу сказал "ты у меня пытаешься власть украсть".

Говоря об ущербе, который узбекские власти вменяют Каримовой (почти 2 миллиарда долларов), Ислам заявил, что даже четверть этой суммы "была бы чуть-чуть заоблачной".

Первый президент Узбекистана Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта. Он был похоронен у себя на родине в Самарканде по мусульманским традициям.

В октябре 2013 года против Каримовой было возбуждено уголовное дело за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, совершенные в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах, в августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы. После смерти президента Ислама Каримова в сентябре 2016 года в СМИ появились сообщения, что его дочь Гульнара была убита, но информация не подтвердилась. Адвокат из Женевы Грегуар Манжа заявил, что видел ее в Ташкенте в декабре 2016 года. По его словам, Каримова была здорова, но условия ее содержания не соответствовали международным нормам.

В минувшую пятницу прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.