Сын Гульнары Каримовой рассказал о бизнесе матери

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Часть бизнес-проектов старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, которую власти республики обвиняют в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, была скрыта от общественности и тогдашнего главы государства, так как он негативно относился к популярности дочери, заявил внук Каримова Ислам.
"Да, были и неофициальные дела, но связанные в основном с более публичной стороной дел. Потому что дедушка всегда говорил: "Ты никогда не должна меня затмить". У него был комплекс, что она может украсть у него любовь народа и так далее", — рассказал сын Гульнары в интервью Узбекской службе ВВС.
Как отметил Ислам, проблема в том, что Каримов-старший несколько раз, сидя дома, видел Гульнару по телевизору. "Он настолько злился, что нам приходилось скрывать от него какие-то более публичные проекты. Ее не должно было быть в публичном пространстве — в узбекских медиа, на узбекских каналах, на мероприятиях", — отметил Каримов-младший.
Говоря об ущербе, который узбекские власти вменяют Каримовой (почти 2 миллиарда долларов), Ислам заявил, что даже четверть этой суммы "была бы чуть-чуть заоблачной".
Первый президент Узбекистана Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта. Он был похоронен у себя на родине в Самарканде по мусульманским традициям.
В минувшую пятницу прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.