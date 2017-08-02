В ЮАР пресекли незаконный перегон в Зимбабве Mercedes с помощью ослов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полиция ЮАР пресекла попытку незаконного перегона похищенного автомобиля в Зимбабве с помощью ослов, заявил министр полиции страны Фикиле Мбалула в своем Twitter.

Представитель полиции провинции Лимпопо Мотлафела Моджапело сообщил газете Times, что стражи порядка обнаружили новенький Mercedes C220 в пересохшем русле реки Лимпопо с привязанными к нему ослами.

SAPS investigating after another vehicle was recovered in Limpopo River on 31/07. Suspects fled into bushes #wanyaTsotsi pic.twitter.com/ezdDlUrk9B — RSA Police Minister (@MbalulaFikile) 1 августа 2017 г.

​"Подозреваемые использовали ослов для перетягивания автомобиля через реку, но наши полицейские вовремя атаковали их после того, как ослы больше не могли тащить автомобиль – застряли в песке", — заявил газете Моджапело.

Подозреваемые скрылись в близлежащих кустах. Животные не пострадали.

Аналогичный случай произошел в декабре – тогда наполовину погруженный в реку автомобиль с привязанными ослами заметили с полицейского вертолета. Угнанный автомобиль и ослы были "спасены".