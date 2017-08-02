МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американская компания Ocean Infinity предложила свои услуги в проведении поисковой операции родственникам пассажиров пропавшего в 2014 году малайзийского лайнера MH370, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя семей пассажиров Грейс Натан.

В середине января 2017 года представители Австралии, Малайзии и Китая заявили, что приостанавливают поиски пропавшего в 2014 году авиалайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines,. Позже власти Малайзии разрешили частным лицами и организациям проводить поиск обломков. В марте родственники пассажиров запустили кампанию для возобновления операции при участии частных компаний.

По совам Грейс Натан, мать которой находилась на борту пропавшего самолета, компания согласилась взять плату за услуги только в случае обнаружения корпуса лайнера.

Замминистра транспорта Малайзии Азиз Каправи подтвердил, что правительство получило соответствующий запрос, однако решение властей еще не вынесено. Представитель Ocean Infinity воздержался от комментария.

Ocean Infinity занимается исследованиями морского дна и проводит поиски на большой глубине с использованием аппаратуры, работающей в автономном режиме. Компания сотрудничает с частными корпорациями и исследовательскими проектами.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.