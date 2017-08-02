Германия требует от Венесуэлы освободить задержанных оппозиционеров

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

БЕРЛИН, 2 авг — РИА Новости, Маргарита Костив. Правительство Германии требует от властей Венесуэлы немедленного освобождения оппозиционеров и других задержанных в ходе протестов, сопровождавших выборы в Национальное учредительное собрание, заявила в среду заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Вскоре после выборов в Национальное учредительное собрание стало известно о задержании лидеров оппозиции Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесмы.

"Федеральное правительство требует немедленно освободить их (оппозиционеров) и всех остальных задержанных", — сказала она на брифинге.

Она также отметила, что избранное при таких обстоятельствах Национальное учредительное собрание "не может претендовать на легитимность".

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.