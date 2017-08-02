Портал Украина.ру вступился за журналиста Василия Муравицкого

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Руководство сайта Украина.ру пообещал обратиться в международные журналистские и правозащитные организации из-за ситуации вокруг журналиста Василия Муравицкого.

"Это очередное наглядное свидетельство политических репрессий против независимых журналистов на Украине. С помощью этой "охоты на ведьм" украинская власть пытается закрыть рот недовольным представителям украинской общественности, окончательно запугать сотрудников украинских медиа, и предъявить обществу вымышленных "агентов российского влияния", перекладывая на них вину за разрастающийся в стране кризис", — сообщил главный редактор сайта Искандер Хисамов.

Служба безопасности Украины заподозрила бывшего редактора газеты "Новая волна", журналиста-блогера, сотрудничавшего с Украиной.Ру Василия Муравицкого, в государственной измене, разжигании национальной розни, покушении на территориальную целостность страны и создании террористической организации. В его доме прошел обыск, во время которого силовики обнаружили компьютерную технику с якобы "доказательствами переписки с "российскими кураторами". СБУ также утверждает, что изъяты якобы копии соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ по обусловленному гонорару и банковские карточки, на которые перечислялись деньги.

В заявлении редакции отмечается, что подобные действия в отношении "журналиста, который никогда не прятался от власти и постоянно проживал в собственном доме, был оформлен в стиле пропагандистского шоу, с участием вооруженного до зубов спецназа СБУ".

Портал обращает внимание и на то, что в вину Муравицкому фактически вменяется его профессиональная деятельность – острые статьи с критикой политики украинской власти.

"Василий Муравицкий всегда выступал в своих публикациях в качестве искреннего патриота Украины, который боролся против братоубийственной гражданской войны, выступал за мир и внутреннее согласие в стране, протестовал против раскалывающей ее националистической пропаганды, являлся последовательным сторонником дружбы между Украиной и соседними странами", — заключили в редакции.