СЖР: Киев продолжает зачистку информпространства от иной точки зрения

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Обвинение житомирского журналиста в государственной измене является очередным доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения на события в стране, заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

Ранее в среду пресс-служба СБ Украины сообщила, что подозревает житомирского журналиста в государственной измене, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения; по данным СМИ, речь идет о Василии Муравицком, ранее он работал в интернет-издании "Журнал Житомира". По утверждению ведомства, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Как отмечается, во время досудебного расследования были проведены лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов журналиста и согласно заключению экспертов, его материалы содержат "призывы к разжиганию национальной розни внутри страны, между Украиной и соседними дружественными государствами".

"Одна из статей Василия Муравицкого, написанная им еще в 2014 году – в пик майданного угара – носила название "Украина: стерилизация информационного пространства в интересах майдана". Несмотря на прошедшие три года, сложно описать ситуацию точнее. Процесс стерилизации и зачистки информационного пространства на Украине продолжается, усиливаются репрессии против журналистов, имеющих иную "чем положено" точку зрения на происходящие в стране события. Обвинения, выдвигаемые против них стандартны: измена, сепаратизм, переписка с "российскими кураторами", — отметил Шафир.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

По его мнению, "нынешние украинские власти всеми силами пытаются дистиллировать информационное пространство страны, вымыть из него все, имеющее критический или попросту иной взгляд на текущие процессы".

"Однако, если в отношении вреда, причиняемого дистиллированной водой человеческому организму еще могут вестись споры, то в отношении информационного пространства все очевидно. Там, где существует только одна точка зрения, существует монополия и диктатура. Какими бы демократическими лозунгами и европейскими традициями гласности она не прикрывалась", — подчеркнул секретарь СЖР.