Жителю Польши грозит до пяти лет тюрьмы за "призыв к убийству" Качиньского

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Жителю Польши Михалу Сетлаку грозит до 5 лет тюрьмы за "призыв к убийству" лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

В конце июля Сетлак – авиаэксперт, который в свое время входил в группу, расследовавшую смоленскую авиакатастрофу, раскритиковал Качиньского в своем Twitter. "От всего сердца желаю этому мерзавцу как можно более скорой смерти — он уничтожает нашу родину", — написал Сетлак.

Спустя несколько дней он сообщил, что ему советуют извиниться перед Качиньским за пожелание смерти, но отказался это сделать.

Как призыв к убийству Качиньского записи в Twitter расценил депутат "Права и справедливости" Ян Мощиньский, который подал заявление в прокуратуру.

"Уведомление по этому делу я подал 2 августа в Окружную прокуратуру в Варшаве, ссылаясь на статью 304 параграф 1 уголовно-процессуального кодекса, согласно которой каждый, кто узнал о свершении преступления, обязан уведомить об этом прокуратуру или полицию", — рассказал Мощиньский, которого цитирует агентство PAP.

По мнению депутата, публикация Сетлака в Twitter "без сомнения носит публичный характер и должен трактоваться как призыв к совершению преступления".

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.