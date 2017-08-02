Жителю Польши грозит до пяти лет тюрьмы за "призыв к убийству" Качиньского

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Жителю Польши Михалу Сетлаку грозит до 5 лет тюрьмы за "призыв к убийству" лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
Спустя несколько дней он сообщил, что ему советуют извиниться перед Качиньским за пожелание смерти, но отказался это сделать.
Как призыв к убийству Качиньского записи в Twitter расценил депутат "Права и справедливости" Ян Мощиньский, который подал заявление в прокуратуру.
По мнению депутата, публикация Сетлака в Twitter "без сомнения носит публичный характер и должен трактоваться как призыв к совершению преступления".
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.