Черногория связала свою судьбу с ценностями НАТО, заявил премьер

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Черногория связала свою судьбу с ценностями, которые продвигает и защищает НАТО, в этом вопросе не существует больших и малых государств, заявил премьер-министр Душко Маркович в ходе совместного выступления с вице-президентом США Майком Пенсом в среду в Подгорице.

В столице Черногории в среду проходит саммит Адриатической Хартии, в котором участвует Пенс, а также премьер-министр Македонии Зоран Заев, его черногорский коллега Душко Маркович, глава правительства Хорватии Андрей Пленкович, премьер Албании Эди Рама, председатель Совета министров БиГ Денис Звиздич, в мероприятии принимает участие и президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич как наблюдатель присутствует на общем заседании, а также проведет отдельный разговор с вице-президентом США.

"Нашу судьбу мы связали с ценностями, которые продвигает и защищает НАТО. Сегодняшний день подтверждает, что в международном сообществе нет больших и малых (государств – ред.), только когда речь о числе жителей какой-либо страны, но не о приверженности идеалам", — транслировало Радио и телевидение Черногории (RTCG) заявление премьера Марковича.

В свою очередь Пенс назвал июньское вступление Черногории в Североатлантический альянс "историческим успехом спустя всего десять лет после получения независимости". Он выразил твердую уверенность в том, что "будущее западных Балкан – на Западе" и пообещал, что США будет работать над укреплением связей между странами региона, ЕС и НАТО. Перед тем, по прибытии в Подгорицу, американский вице-президент похвалил власти Черногории за решительность в вопросе евроатлантической интеграции.

"Ваша храбрость, особенно в фазе российского давления, вдохновляет мир и я благодарю вас за это", — цитирует телеканал Пенса.

В начале июня Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.

Комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям и антироссийской политике ей навязали и членство в НАТО.

Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили.

Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными. Ранее глава российского МИД назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.