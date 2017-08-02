Таяни призвал ЕС ввести точечные санкции против руководства Венесуэлы

Сторонники оппозиции на баррикадах, в то время как в Каракасе проводятся выборы в Учредительное собрание. 30 июля 2017

Сторонники оппозиции на баррикадах, в то время как в Каракасе проводятся выборы в Учредительное собрание. 30 июля 2017

БРЮССЕЛЬ, 2 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни направил письма главам Еврокомиссии и Европейского совета Жан-Клоду Юнкеру и Дональду Туску, в котором призвал к применению Евросоюзом индивидуальных санкций против президента и правительства Венесуэлы в связи с имеющими, по его мнению, место репрессиями против населения, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы ЕП.

"Председатель Европарламента призвал рассмотреть возможность применения Евросоюзом санкций против президента и правительства Венесуэлы в виде запрета на въезд в ЕС и замораживания активов на территории сообщества", — рассказал собеседника агентства.

Ранее Таяни заявил, что Европарламент не признает выборы в учредительное собрание в Венесуэле, и считает, что народ страны выступает за смену действующего режима. По словам главы ЕП, репрессии в стране "достигли немыслимого уровня", и международное сообщество не может хранить молчание "перед таким числом смертей в Венесуэле".

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье. По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Николаса Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.