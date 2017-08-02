В Литву для службы в батальоне НАТО прибыли 450 немецких военных

ВИЛЬНЮС, 2 авг — РИА Новости. Еще 450 военнослужащих из Германии, которые составляют основу международного батальона НАТО, прибыли в Литву, в четверг в Рукле (Йонавский район) состоится церемония ротации боевых групп и командующего состава батальона, сообщила пресс-служба Минобороны прибалтийской республики.

"Третьего августа в Рукле состоится церемония ротации боевых групп международного батальона НАТО, а также церемония замены командующего состава батальона. За несколько недель в Литву прибыли 450 германских военнослужащих второй ротационной смены, которые прослужат в батальоне в Литве шесть месяцев", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Литву также прибыло 120 единиц техники, в частности, танки Leopard 2A6 и боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Boxer.

"В рамках церемонии ротации командующего боевой группой батальона полковника-лейтенанта армии Германии Кристофа Хубера заменит новый командующий – полковник-лейтенант Торстен Генслер", — добавили в оборонном ведомстве.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США. С 2017 по 2018 год в батальоне НАТО в Литве будут служить более 1,2 тысячи военных.