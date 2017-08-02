Келли рассказал, кого хочет видеть на месте ушедшего с поста Скарамуччи

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Джон Келли рассматривает кандидатуру коллеги по работе в министерстве внутренней безопасности США (МВБ) на пост директора по коммуникациям Белого дома, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По его данным, одним из первых в списке кандидатов на вакантную после отставки Энтони Скарамуччи должность идет Дэвид Лэпан — официальный представитель министерства внутренней безопасности, с которым Келли работал больше десяти лет. Однако Лэпан сообщил телеканалу, что не общался с Келли или кем-либо другим из Белого дома по этому вопросу.

"Я видел предположения, однако на данный момент это всего лишь слухи. Я не говорил с кем-либо об этом", — заявил Лэпан, отметив, что он обдумает предложение, если оно поступит.

В понедельник Белый дом сообщил, что спустя всего 10 дней после назначения Скарамуччи подал в отставку, чтобы дать новому главе аппарата Джону Келли "полную свободу и возможность создать собственную команду".

На прошлой неделе в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Новым руководителем аппарата стал генерал в отставке Джон Келли, до этого бывший министром внутренней безопасности, а пост пресс-секретаря заняла Сара Сандерс.

Также в Белый дом пришел новый директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи, которого в прессе называли причиной отставки Прибаса и Спайсера. Скарамуччи, в прошлом богатый финансист, уже в первые дни работы отметился грубой бранью в адрес бывших и нынешних коллег по Белому дому — высказывания были допущены в разговоре с журналистом и впоследствии преданы огласке. Скарамуччи признал, что позволил себе "яркие выражения", и пообещал, что больше не будет доверять журналистам. Он был уволен 31 июля.