Келли рассказал, кого хочет видеть на месте ушедшего с поста Скарамуччи

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Джон Келли рассматривает кандидатуру коллеги по работе в министерстве внутренней безопасности США (МВБ) на пост директора по коммуникациям Белого дома, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.
"Я видел предположения, однако на данный момент это всего лишь слухи. Я не говорил с кем-либо об этом", — заявил Лэпан, отметив, что он обдумает предложение, если оно поступит.
В понедельник Белый дом сообщил, что спустя всего 10 дней после назначения Скарамуччи подал в отставку, чтобы дать новому главе аппарата Джону Келли "полную свободу и возможность создать собственную команду".
Также в Белый дом пришел новый директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи, которого в прессе называли причиной отставки Прибаса и Спайсера. Скарамуччи, в прошлом богатый финансист, уже в первые дни работы отметился грубой бранью в адрес бывших и нынешних коллег по Белому дому — высказывания были допущены в разговоре с журналистом и впоследствии преданы огласке. Скарамуччи признал, что позволил себе "яркие выражения", и пообещал, что больше не будет доверять журналистам. Он был уволен 31 июля.